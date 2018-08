Benfica 0-0 PAOK

Águias em busca dos milhões. Siga ao minuto.

19:03

21' - André Almeida cai na área dos gregos mas não há falta.



20' - PAOK pressiona alto a construção de jogo encarnada e obriga o Benfica a esticar o jogo.



19' - Falta de Varela a meio campo, assobiado por ainda ter agarrado a bola após a falta.



17' - Jogada bonita da ala direita encarnada, mas boa intervenção defensiva do PAOK a obrigar André Almeida a tocar para fora.



16' - Benfica obriga o PAOK a jogar mal e ganha lançamento no meio campo ofensivo.



15' - Cruzamento de Zivkovic mas sai fraco o remate de Ferreyra na área.



14' - Remate de meia distância de Pelkas a passar ligeiramente por cima. Perigoso o PAOK.



13' - Ameaçam os gregos à entrada da área. Jardel corta.



12' - Volta a sair mal a jogar Vlachodimos e oferece novamente a bola ao meio campo do PAOK.



10' - PAOK mostra-se perigoso no contra-ataque, obriga Jardel a fazer falta no meio campo.



9' - Benfica instalado no meio campo do PAOK. Cruza Gedson mas a bola vai contra Cervi e agarra o guarda-redes dos gregos.



7' - Boa investida individual de Pelkas, mas o remate final sai por cima da baliza de Vlachodimos.



4' - Gedson atira para o fundo das redes mas o árbitro assistente levanta a bandeira. Fora de jogo. Golo anulado.



3' - Saiu mal a jogar Vlachodimos e podia ter dado perigo, Jardel atento a cortar o lance.



3' - Bola ao primeiro poste mas o remate sai ao lado.



2' - Canto para o PAOK.



1' - Primeira amostra de perigo por parte do Benfica, cruzamento de Grimaldo para Ferreyra, agarra Paschalakis.



0' - Começa a partida



Conheça os onzes do jogo entre Benfica e PAOK para a Liga dos Campeões:



Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Jardel, Rúben Dias e Grimaldo; Gedson, Fejsa e Pizzi; Zivkovic, Ferreyra e Cervi











Onze do PAOK: Paschalakis; Leo Matos, Varela, Crespo e Vieirinha; Mauricio e Cañas; Limnios, Pelkas, Léo Jabá; Prijovic