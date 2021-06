A seleção portuguesa de futebol de sub-21 somou hoje o terceiro desaire em outros finais do Europeu da categoria, ao perder com a Alemanha por 1-0, no jogo decisivo da 23.ª edição, em Ljubljana, na Eslovénia.







A Alemanha passa a contar três títulos, repetindo 2009 e 2017, sendo que foi 'vice' em 1982 e 2019, enquanto Portugal repetiu das derrotas de 1994 (0-1 face à Itália, com 'golo de ouro') e 2015 (3-4 com a Suécia nos penáltis, após 0-0 nos 120 minutos). Um golo de Lucas Nmecha, servido por Ridle Baku, aos 49 minutos, selou o desaire dos comandados de Rui Jorge.A Alemanha passa a contar três títulos, repetindo 2009 e 2017, sendo que foi 'vice' em 1982 e 2019, enquanto Portugal repetiu das derrotas de 1994 (0-1 face à Itália, com 'golo de ouro') e 2015 (3-4 com a Suécia nos penáltis, após 0-0 nos 120 minutos).

Ao minuto Atualizado a 6 de jun de 2021 | 22:02

21:53 | 06/06 Portugal deixa escapar título europeu e Alemanha sagra-se campeã Fim da partida na Eslovénia. Portugal deixou escapar título europeu e Alemanha sagra-se campeã do Euro Sub-21.

21:40 | 06/06 Portugal luta para igualar resultado 83' - Seleção desespera por marcar o golo do empate e levar o jogo a prolongamento. Lusos dão o tudo por tudo para anular vantagem alemã e recuperar domínio da partida.

21:39 | 06/06 Grande defesa de Diogo Costa a evitar o segundo golo alemão Diogo Dalot impecável numa primeira abordagem no um para um com Adeyemi, na segunda tentativa o lateral-direito ficou pregado ao chão e viu o ponta-de-lança germânico fugir e rematar para grande defesa de Diogo Costa!



Alemanha esteve muito perto de aumentar vantagem.

21:24 | 06/06 Seleção insiste e esteve perto do golo 66' - Rafael Leão passou para Francisco Conceição que lançou o perigo aos alemães, mas não conseguiu marcar o tão desejado golo.

21:16 | 06/06 Fábio Vieira remata em força contra a baliza 59' - Fábio Vieira remata em força contra a baliza. Bola vai direta mas defesa alemã consegue evitar o golo luso.

21:09 | 06/06 Grande oportunidade para Portugal 51' - Grande oportunidade de golo para Portugal leva a pontapé de canto lançado por Fábio Vieira.



Vitinha arrancou entre os jogadores alemães e descobriu Fábio Vieira na ala direita. O médio-centro luso escorregou no momento do remate e atirou contra um defesa da Alemanha, com a bola a sair pela linha final.

21:07 | 06/06 Golo para a Alemanha 49' - Baku serve Nmecha e é marcado o primeiro golo da partida a favor dos alemães.

21:02 | 06/06 2.ª parte com troca na seleção 45' - Portugal entra na 2.ª parte da partida com alterações no onze. Saiu Dany Mota, entrou Rafael Leão.

20:46 | 06/06 Grande oportunidade perdida por Vitinha 45' - Vitinha perde grande oportunidade de golo junto à baliza alemã.

20:43 | 06/06 Segundo amarelo para os alemães 42' - Nmecha recebe cartão amarelo. É o segundo para a Alemanha

20:36 | 06/06 Alemanha recupera domínio 36' - Após arranque forte da seleção portuguesa nos primeiros minutos da 1ª parte da partida, a Alemanha está a recuperar agora o domínio a 10 minutos do fim da primeira parte.

20:32 | 06/06 Seleção tem recuperado facilmente posse de bola 25' - Pressão intensa, sobretudo na zona do meio-campo, tem permitido a seleção recuperar rapidamente a posse de bola.

20:32 | 06/06 Alemanha investe pela ala esqueda portuguesa 28' - Alemanha tem investido pela ala esquerda portuguesa, com Abdu Conté em dificuldades a travar dinâmica de Baku e Wirtz.

20:31 | 06/06 Portugal não cede à pressão 23' - Portugal está a sair-se bem perante a pressão da Alemanha em zonas avançadas do terreno, com Florentino, Fábio Vieira e Daniel Bragança a saírem da 'armadilha' alemã ao primeiro toque.

20:22 | 06/06 Pontapé de canto para a Alemanha 20' - Baku sobe bem no terreno, isola Nmecha que atira para grande mancha de Diogo Costa. É pontapé de canto para a Alemanha!

20:18 | 06/06 Perigo para a seleção: Wirtz atira à barra 14' - Perda de bola de Florentino Luís em zona proibida, com Wirtz a recuperar a bola e a atirar com estrondo à trave da baliza defendida por Diogo Costa.



Alemanha teve grande oportunidade de golo e esteve muito perto de marcar.

20:13 | 06/06 Diogo Dalot perto, muito perto 12' - Diogo Dalot trocou as voltas à defesa da Alemanha e a bola raspou ao lado da baliza.



Dalot investiu dentro da grande área da Alemanha, com o remate do lateral-direito português a ser desviado após um carrinho do central Pieper.



Muitas oportunidades para a seleção nos primeiros minutos da partida.



20:12 | 06/06 Cartão amarelo para Wirtz 11' - Árbitro assinala cartão amarelo para a estrela da Alemanha: Wirtz está avisado.

20:11 | 06/06 Dany Mota pressiona defesa alemã 10' - Dany Mota ameaçou a defesa alemã e pressionou na tentativa de chegar à baliza.

20:08 | 06/06 Portugal falha por pouco 7' - E... foi por pouco que seleção não assinalou o primeiro golo. Remate de Tiago Tomás foi quase certeiro.

20:06 | 06/06 Seleção ameaça aos primeiros minutos 2' - E a primeira ocasião de perigo é portuguesa! Portugal arranca com pressão muito alta em campo, recupera a posse de bola à saída da grande área da Alemanha com Florentino, com o médio-defensivo a descobrir Diogo Dalot na direita.



Lateral-direito luso arrancou e só parou quando disparou à malha lateral da baliza defendida por Dahmen.