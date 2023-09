O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol deixou esta segunda-feira no ar a ideia de que a culpa do apagão no VAR, ocorrida no jogo FC Porto-Arouca (1-1, no passado domingo), terá sido do próprio FC Porto. Isto porque sendo o jogo no Estádio do Dragão, deveria ser a entidade organizadora a assegurar as condições para evitar o sucedido.









