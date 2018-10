Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conselho de Disciplina da FPF abre inquérito ao Vitória Guimarães-Sporting Braga

Não foram especificadas as razões de abertura do inquérito.

20:20

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta terça-feira a abertura de um inquérito ao jogo entre o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga (1-1), da oitava jornada da I Liga portuguesa.



Segundo o mapa de castigos, esta terça-feira divulgado, o CD abriu um inquérito aos incidentes em torno do jogo, ainda que não especifique as razões, num encontro em que os adeptos do Sporting de Braga entraram com meia hora de atraso, algo que já é alvo de um processo de averiguações por parte da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).



O Conselho de Disciplina decidiu ainda manter a multa aplicada ao Benfica pela difusão de uma música de estilo 'paso doble' no final da vitória caseira frente ao FC Porto (1-0), na sétima jornada da I Liga, no valor de 765 euros.