“Contra o Benfica vamos ter de saber sofrer”: V. Guimarães não vence as águias em casa há 12 anos

Álvaro Pacheco, treinador do V. Guimarães, admite “um jogo intenso, entre duas grandes equipas, com mentalidade de campeão”. Ainda assim reconhece que vai passar por dificuldades. “Contra o Benfica vamos ter de saber sofrer”, disse.



Recusou dizer se Di María ou Rafa são os jogadores que mais teme no adversário: “Neste momento, Roger Schmidt deve estar preocupado com o Jota, com o André Silva, com a sociedade dos Silvas que o Vitória tem, com a capacidade defensiva do Vitória e como irão conseguir contrariar as nossas intenções no jogo.









