A mulher de 30 anos que garante que foi violada por William Carvalho entregou ao tribunal fotografias e relatórios médicos para comprovar as lesões sofridas durante a alegada agressão sexual, em Sevilha, em agosto do ano passado.



O jogador português, atualmente ao serviço do Betis, garantiu esta terça-feira ao CM que está “tranquilo”, apesar de assumir que manteve relações sexuais com a jovem durante dois encontros íntimos, um em Ibiza e outro em Sevilha, mas que foram sempre consentidas.









