Coro de críticas à agressão ao repórter de imagem por empresário com ligações ao FC Porto

Sporting foi outra das vozes que criticou a agressão de que foi vítima um repórter de imagem da TVI por parte de um empresário com ligações ao FC Porto.

De acordo com o comunicado publicado pelo site, "a cultura de medo, de conflito e a apologia da violência têm de ser banidas do futebol português".





Sindicato dos Jornalistas (SJ) repudiou "com veemência" o caso





A agressão ao repórter de imagem por parte de um empresário com ligações ao FC Porto está esta terça-feira a motivar um coro de críticas pelo comportamento.Aníbal Pinto, comentador dae advogado, condena a agressão e afirma que o agressor terá de explicar o que motivou a situação. "É preciso compreender o que espoletou isto", afirma. O comentador sublinha, no entanto, que o caso não pode ser ligado ao FC Porto nem ao jogo que decorreu em campo nem à arbitragem.André Pinotres Batista afirma que esta não é uma situação que deva acontecer após o 25 de abril. "Mexe-me com as entranhas", afirma. O comentador adianta que é preciso conhecer o contexto, mas que nada justifica a violência. "É uma coisa muito irracional, além de ser barbárica", assume.Também Rui Pinto, o fundador do Football Leaks,em Moreira de Cónegos e pediu "uma punição exemplar" ao empresário Pedro Pinho.(FPF) também se manifestou, condenando esta agressão, em semelhança também daA TVI também já emitiu uma nota sobre o sucedido. Ade um jornalista no exercício da sua profissão "é inadmissível, insjutificável e repudiável a todos os níveis".manifestando "a sua solidariedade para com" o profissional agredido.Já o