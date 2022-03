Costa congratula seleção portuguesa pela qualificação para o Mundial2022

O primeiro-ministro, António Costa, congratulou esta terça-feira a seleção portuguesa de futebol após ter assegurado a qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar, afirmando que "o esforço valeu a pena".

"É nos momentos mais exigentes que demonstramos a nossa garra. O esforço valeu a pena e Portugal carimbou, com justiça, o passaporte para o Mundial. Parabéns à nossa seleção pela vitória e pelo apuramento. Força Portugal!", escreveu no Twitter António Costa.

A seleção portuguesa de futebol assegurou hoje a qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar, ao vencer por 2-0 a Macedónia do Norte, na final do caminho C do 'play-off' europeu.

Poucos dias após ter eliminado a Turquia, numa das meias-finais, Portugal voltou a triunfar no Estádio do Dragão, no Porto, graças aos dois golos do médio Bruno Fernandes, aos 32 e 65 minutos.

A equipa das 'quinas' confirmou, assim, a oitava presença num Mundial, e a sexta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018.