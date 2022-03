Portugal realiza derradeiro treino antes do embate com Macedónia do Norte

A seleção portuguesa de futebol realiza esta segunda-feira no Estádio do Dragão, no Porto, o último treino antes do embate decisivo diante da Macedónia do Norte, dos 'play-offs' de acesso ao Mundial2022, e deverá contar com os 26 convocados.

Depois de ter realizado as últimas três sessões de treino no Estádio do Bessa, igualmente na cidade do Porto, a equipa de Fernando Santos irá treinar hoje no palco do encontro de terça-feira, onde os defesas Pepe, recuperado do coronavírus, e João Cancelo, que cumpriu castigo na vitória diante da Turquia (3-1), respetivamente, já podem ser opção e, muito provavelmente, titulares.

O apronto no Estádio do Dragão, que será aberto aos jornalistas durante os primeiros 15 minutos, está agendado para as 11h00, antes de o selecionador luso e de um jogador a designar fazerem a antevisão ao duelo com os macedónios, em conferência de imprensa, a partir das 12h30.

A seleção lusa está na final do caminho C após o 3-1 no Dragão face à Turquia, com golos de Otávio, Diogo Jota e Matheus Nunes, na quinta-feira, dia em que a Macedónia do Norte venceu em Itália por 1-0, com um golo de Trajkovski (90+2), deixando os transalpinos fora do Mundial pela segunda vez seguida.

Portugal procura a oitava presença em Mundiais, e sexta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, enquanto os macedónios nunca participaram numa fase final de um Campeonato do Mundo.

O encontro entre Portugal e a Macedónia do Norte, da final do caminho C dos 'play-offs' europeus de acesso ao Mundial2022, realiza-se na terça-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 19h45, com arbitragem do inglês Anthony Taylor.