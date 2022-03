Os principais craques do PSG foram este domingo alvo da fúria dos seus próprios adeptos. Nem a vitória em casa por 3-0 sobre o Bordéus e a liderança da Liga francesa com uma vantagem de 15 pontos acalmaram a revolta em Paris, na sequência da eliminação, a meio da semana passada, da Liga dos Campeões.









Ainda nem o jogo tinha começado e já os assobios ecoavam pelo Parque dos Príncipes. À medida que o onze titular foi sendo anunciado, os adeptos apuparam os jogadores um a um. Neymar e Messi foram os principais visados, mas os portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira não escaparam à fúria dos simpatizantes da equipa parisiense. O único a não ser assobiado foi Mbappé.

Nem a vantagem no marcador diminuiu a contestação. Inclusive, quando Neymar fez o 2-0, muitos adeptos assobiaram o brasileiro. Nas bancadas foram exibidas várias tarjas a pedir as saídas do presidente (Nasser Al-Khelaifi) e do diretor-desportivo (Leonardo) do clube. Após o jogo, Pochettino, treinador do PSG, comentou o coro de assobios: “Estou triste com o que vivi hoje [este domingo]. Ficámos todos afetados. Entendemos a deceção.”