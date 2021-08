Presidente do PSG tem planos para Ronaldo, avança imprensa espanhola

O jornal espanhol 'As' avança esta quinta-feira que Nasser Al-Khelaïfi, o presidente do PSG, não desistiu do sonho de ter Cristiano Ronaldo no PSG. Depois da contratação de Lionel Messi, a custo zero, o empresário qatari quer agora garantir o português na próxima época, para colmatar a saída de Kylian Mbappé, cujo contrato termina em 2022.Com o adeus do avançado francês - que ao que tudo indica deverá rumar ao Real Madrid - Nasser Al-Khelaïfi pretende avançar por Cristiano Ronaldo, que também termina contrato com a Juventus na próxima temporada, estando por isso disponível para assinar a custo zero em 2022.O PSG ficaria com uma frente de ataque composta por Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, nada mais nada menos do que o pódio da Bola de Ouro de 2015, que o argentino ganhou. Al-Khelaïfi sempre sonhou ter os três craques em Paris e o jornal 'As' assegura que Jorge Mendes, o empresário do capitão da seleção portuguesa, está a par de tudo.Ronaldo chegaria ao Parque dos Príncipes com 37 anos e assinaria por duas épocas. Depois, a ideia é mudar-se para um campeonato menos exigente, no Médio Oriente ou nos Estados Unidos.