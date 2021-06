PSG quer juntar Cristiano Ronaldo e Neymar

O PSG vai entrar na corrida pelo craque português Cristiano Ronaldo, que não deve continuar nos italianos da Juventus.









Juntar o avançado luso e o brasileiro Neymar é o objetivo de Nasser Al-Khelaïfi. O dono do Paris Saint-Germain vê na possível chegada de CR7 , aliada à permanência do brasileiro, argumentos fortes para levar o clube da capital francesa ao tão sonhado título de vencedor da Liga dos Campeões.

A possível contratação de Ronaldo (36 anos) ainda está dependente de um grande pormenor: o futuro de Mbappé. O avançado francês, de 22 anos, só tem mais um ano de contrato com o PSG e a renovação está parada, pelo que a saída para o Real Madrid neste defeso é o cenário mais provável.





Neymar disse recentemente que gostaria de ter como companheiro de equipa o capitão da seleção nacional. “Quero jogar com Cristiano Ronaldo. Já atuei com grandes jogadores como Messi e Mbappé, mas ainda não joguei ao lado do Cristiano Ronaldo”, disse o brasileiro em entrevista à revista ‘GQ’.





Cristiano Ronaldo tem contrato com a Juventus até 2023, mas tem a porta aberta para uma eventual saída, que aliviaria e muitos os cofres da ‘Vecchia Signora’ em termos de ordenados (30 milhões de euros anuais). Para além do PSG, O Man. United e o Real Madrid são possíveis destinos de CR7.