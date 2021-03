Eclipse de Ronaldo no jogo da Juventus frente ao FC Porto sem perdão nos jornais italianos

"Eclipse de Ronaldo em novo flop europeu", escreve a ‘Gazzetta dello Sport’. "Imperdoável, Cristiano", acrescenta o ‘Corriere dello Sport’. A imprensa italiana escolhe abertamente o internacional português como o principal responsável pela eliminação da Juventus aos pés do FC Porto. Está, no mínimo, entreaberta a porta de saída de CR7."Agora, o divórcio é mais do que possível. Ronaldo passou de ser um homem com algo a mais para ser um homem a menos na equipa", atira o ‘Corriere della Sera’, apoiando-se ainda nas palavras de Fábio Paratici, CEO da Juve, proferidas ainda antes do vitória (3-2) que não chegou para eliminar os dragões. "Cristiano tem a carreira na mão. Se e quando jogadores deste calibre decidem sair, tens de respeitar", referiu o dirigente italiano, que disse manter, porém, a vontade de cumprir o contrato de mais uma temporada - 31 milhões de euros líquidos - com o astro português de 36 anos.Os adjetivos arrasadores para CR7 espalharam-se pelo Mundo, tal como a especulação em torno do futuro. Em Espanha, o ‘AS’ fala em desastre "técnico e económico" para a Juventus após três eliminações na Liga dos Campeões com Ajax, Lyon e FC Porto, a primeira das quais nos ‘quartos’ e as seguintes nos oitavos de final. Em Inglaterra, apontam-se clubes como Manchester United e PSG entre possíveis interessados, incluindo na lista de eventuais destinos os Estados Unidos. Por cá, há adeptos do Sporting a pedir, nas redes sociais, um regresso ao clube de formação.Fábio Capello, antigo treinador de futebol e agora comentador, fala num erro "imperdoável" na postura de Ronaldo no livre de Sérgio Oliveira que dá o 2-2. "É gravíssimo um jogador como Cristiano virar as costas na barreira", referiu.