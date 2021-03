Dragão saca milhões e humilha Ronaldo com passagem aos 'quartos' da Liga dos Campeões

Épica, difícil, feliz e muito saborosa. Assim foi a derrota (sim, derrota, 2-3) do FC Porto, esta terça-feira, em Turim, que ainda assim valeu a passagem aos ‘quartos’ e que já garantiu ao dragão 75,9 milhões de euros nesta edição da Champions. Os portistas, depois do triunfo (2-1) em casa, perderam, mas mereceram eliminar uma débil Juventus, com Ronaldo em mais uma noite não.Na máxima força, Sérgio Conceição voltou a dar ‘baile’ a Pirlo na primeira parte em Turim. Não contou com uma prenda da defesa contrária, logo a abrir, mas apresentou uma tática de pressão alta, a criar ocasiões e mais uma vez a vulgarizar, em alguns momentos, a Juve.Ainda assim, logo a abrir, os dragões assustaram-se com Morata, mas Marchesín esteve gigante. Depois, só deu FC Porto. A jogar na profundidade, com Marega a ganhar quase sempre perante os centrais italianos e Taremi no sítio certo para atingir a baliza contrária. Primeiro, rematou, com Arthur a cortar em cima da linha de golo e no lance seguinte atirou ao poste. Estava dado o aviso para o que viria a acontecer. Em mais uma jogada em profundidade, Marega viu Taremi na área, que acabou por ser tocado por Demiral. Penálti que Sérgio Oliveira converteu sem tremer.A Juve, com Ronaldo muito apagado, pouco ou nada conseguiu fazer, apesar de ter mais bola. Até porque pela frente teve uma defesa de betão comandada pelo impenetrável Pepe à frente da parede Marchesín.Tudo mudou após o descanso. A Juve, por Chiesa, marcou, após assistência de Ronaldo (o melhor que fez no jogo). Ainda em vantagem, Taremi cometeu dois pecados em dois minutos e acabou expulso. A partir daí a equipa italiana empurrou os portistas para a sua área. Marchesín conseguiu evitar quase tudo, exceto o bis de Chiesa, que igualou a eliminatória.No prolongamento e quando se esperava pelos penáltis, Sérgio Oliveira, de livre, empatou, perante a desorientação da barreira, onde estava Ronaldo. A festa portista rebentou. Rabiot ainda fez o 3-2, mas a Juventus não conseguiu o 4-2, que lhe dava a passagem, até porque pela frente teve, mais uma vez, Marchesín e Pepe.Sérgio Conceição volta a estar no sorteio (dia 19) dos quartos de final da Champions depois da época 2018/2019 em que caiu aos pés do Liverpool, campeão Europeu nessa época. Em grande na Champions.Se Sérgio Oliveira fez a equipa acreditar, Marchesín e Pepe evitaram que a Juve encontrasse o caminho para mais golos. Uma equipa abnegada, mesmo com dez, que sofreu quando teve de sofrer e atacou quando teve hipóteses para o fazer. Bravo.Muitos milhões gastos e pouca qualidade. A Juve venceu, mas mais uma vez ficou pelo caminho na Champions na 1ª fase a eliminar. Ronaldo, muito apagado, foi uma sombra daquilo que já fez e mais uma vez falha o sonho de vencer a Champions com a Juve.Bem ao assinalar o penálti sobre Taremi. Depois em poucos minutos deu duplo amarelo e vermelho a Taremi. Dúvidas na mão de Uribe na área portista. No prolongamento, Marchesín toca na bola, mas depois acerta a em CR7 (61’). Juiz mandou seguir.- Importante na guerra do meio-campo. Não tremeu no penálti. Depois foi buscar forças para fazer o golo de livre direto que colocou o FC Porto nos quartos de final da Champions.– Um punhado de defesas de grande nível. Manteve acesa a esperança.– Elo mais fraco da defesa. Deu muito espaço.– Um corte de cabeça importante.– Gigante. Remou contra a maré. Um guerreiro.– Boas arrancadas na primeira parte. Deixou Cuadrado de olhos trocados.– Bateu-se bem no miolo. Foi o motor.– Irreverente e desequilibrador. Um remate em jeito, mas Sczesny defendeu.– Boa arrancada e remate à figura. Agitou no prolongamento.– Tem um cabeceamento ao ferro e sofreu a falta do penálti, mas estragou tudo com a expulsão. Em dois minutos viu dois amarelos, o segundo por chutar a bola para longe. Imperdoável.– Criou várias situações de perigo, mas ficou patente o seu desacerto. Perto do golo nos descontos.– Acreditou. Uma bomba para defesa com os punhos do guarda-redes.– Tentou dar poder de fogo, mas ficou a defender.– Refrescou o miolo. Desperdiçou uma boa ocasião nos descontos.– Sem bola.– Defendeu.– Refrescou."Vínhamos preparados para sofrer e criar dificuldades à Juventus. Fomos uma verdadeira equipa. Fizemos um trabalho fantástico." Foi desta forma que Sérgio Conceição caracterizou o desempenho da sua equipa, que garantiu a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, apesar de perder 2-3.O técnico do FC Porto destacou ainda que com a "expulsão de Taremi (55’)" os dragões foram "buscar o ADN do FC Porto". "Sofremos os golos, mas acreditámos sempre que podíamos passar. Só tenho de dar os parabéns à equipa pelo jogo fantástico", prosseguiu.Conceição abordou ainda o livre que valeu o golo a Sérgio Oliveira e a passagem. "Temos três soluções para um lance naquela zona. Ele optou por rematar rasteiro e ainda bem", explicou o treinador, revelando o que disse antes do prolongamento: "Era preciso um pouco mais de cada um e disputar todos os lances."No final da época passada, o FC Porto era o 4º clube europeu com a maior dívida financeira a curto prazo, conclui um relatório da consultora KPMG a que o CM teve acesso. Os 120,4 milhões de euros que, a 30 de junho de 2020, os dragões tinham por pagar no espaço de um ano em empréstimos (bancários, obrigacionistas e pelo avanço de receitas futuras) só são superados por Barcelona (268,5 M €), Tottenham (193,3 M €) e Juventus (134,3 M €). Em relação a todo o montante que os clubes terão de pagar nos próximos anos, os azuis-e-brancos descem para o 8º lugar da lista, com 251,7 M €. Refira-se que, entretanto, no fim do primeiro semestre da época em curso (a 31 de dezembro de 2020), os montantes dos empréstimos do FC Porto por liquidar já tinham aumentado para 141,6 M € (a pagar em 12 meses) e 297,3M € (valor total).