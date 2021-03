Diretor desportivo da Juventus não confirma renovação de Ronaldo: "De momento não está na nossa agenda"

Cristiano Ronaldo está a pouco mais de um ano de terminar o seu vínculo atual com a Juventus, mas a equipa italiana não tem pressa em sentar-se à mesa da negociações para avançar com uma proposta de renovação. Quem o diz é o próprio diretor desportivo da Vecchia Signora, em declarações à Sky Italia."Felizmente ainda tem mais um ano no seu contrato e teremos tempo para falar com ele se necessário. Não é algo que esteja na nossa agenda", declarou Fabio Paratici, que em seguida foi questionado sobre algo que seria o sonho de qualquer adepto: juntar CR7 a Messi."Os grandes jogadores podem sempre jogar juntos, mas de momento o futebol exige outras reflexões e creio que essa ideia é pouco provável", disse.