Juventus 1-1 FC Porto

Onze da Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey, Cristiano Ronaldo e Morata.



Penálti de Sérgio Oliveira

52' Nova oportunidade para a 'Vecchia Signora'. Após cruzamento de Cuadrado, Ramsey cabeceou fraco para defesa de Marchesín.

51' Pontapé de canto, Juventus. Concedido por Pepe.

49' Golo, Juventus! 1-1, Chiesa. Está feito o empate. Após um passe longo, Cristiano Ronaldo adoçou a bola ao jovem italiano, que rematou colocado ao ângulo superior esquerdo da baliza de Marchesín.

Início da 2ª parte

Intervalo

45' Pontapé de canto, Juventus. Concedido por Chancel Mbemba.

45' Cartão amarelo exibido a Otávio por falta sobre Cuadrado.

45' Remate defendido junto ao lado inferior esquerdo da baliza. Sérgio Oliveira (Porto) remate com o pé direito do lado direito da área.

41' Crisitano Ronaldo apanhado em fora-de-jogo.

41' Marchesín novamente a mostrar bons reflexos. Morata cabeceou e o guarda-redes evitou que o esférico chegasse com perigo a Bonucci.

40' Pontapé de canto, Juventus. Concedido por Moussa Marega.

40' Pontapé de canto, Juventus. Concedido por Chancel Mbemba.

35' Oportunidade interceptada, Cristiano Ronaldo (Juventus) remate com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Juan Cuadrado.

31' Pontapé de canto, Juventus. Concedido por Chancel Mbemba.

30' Remate defendido no lado esquerdo da baliza. Adrien Rabiot (Juventus) remate com o pé esquerdo de fora da área.

27' Cruzamento de Cuadrado, falha no tempo de salto de Manafá e remate de Morata. Nova defesa de Marchesín.

27' Pontapé de canto, Juventus. Concedido por Agustín Marchesín.

24' O FC Porto continua rematador. Desta vez foi Otávio a atirar para nova defesa de Szczesny.

19' Golo FC Porto! 0-1, Sérgio Oliveira. O médio português enganou-se Szczesny; bola para um lado, guarda-redes para o outro. Dragões cimentam a vantagem na eliminatória.

17' Penálti para o FC Porto!! Falta de Demiral sobre Taremi.

11' Otávio a atirar forte, mas o esférico a sair por cima.

10' Chiesa novamente apanhado em posição irregular.

9' Cruzamento de Cuadrado, com Ramsey a cabecear por cima.

6' Dupla oportunidade para o FC Porto. Na sequência de um bom lance na esquerda de Zaidu, Taremi rematou para um corte decisivo de Bonucci. Na recarga, o iraniano atirou de cabeça à barra.

3' Grande defesa de Marchesín!! Após um cruzamento de Cuadrado, Morata rematou de cabeça para uma boa intervenção do argentino.

2' Primeiro lance de perigo para os azuis e brancos! Remate de Uribe a passar ao lado da baliza da Juventus.

Chiesa apanhado em fora-de-jogo após passe de Alex Sandro.

Início 1ª parte

Já é conhecido o onze do FC Porto para o duelo com Juventus de Ronaldo. Conheça as escolhas de Sérgio Conceição para a partida marcada para as 20h00 em Turim.Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu; Sérgio Oliveira, Uribe, Corona, Otávio; Marega, Taremi.