Cristiano Ronaldo pode estar a caminho do Manchester City, avança esta terça-feira o jornal desportivo francês L'Équipe.O clã do português estará a fazer tudo para abrir as portas do clube inglês a CR7 e o facto do craque ter ficado como suplente no último jogo da Juventus só veio alimentar os rumores.Segundo o jornal, Ronaldo já falou com Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo, jogadores portugueses no clube inglês, e acredita na transferência para o City neste mercado.