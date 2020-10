Cristiano Ronaldo está infetado com Covid-19, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em comunicado.



"O internacional português está bem, sem sintomas, e em isolamento", pode ler-se no comunicado, que dá conta que o avançado da Juventus "foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional após teste positivo para COVID-19".





"Foi a Juventus que nos comunicou que os jogadores tinham saído. Por isso notificámos as autoridades competentes", explicou Roberto Testi, diretor da ASL.

O internacional português, de 35 anos, juntou-se aos trabalhos da Seleção na segunda-feira da semana passada, depois de ter deixado o hotel da Juventus onde jogadores e equipa técnica estavam isolados. Esta decisão foi muito criticada porque Ronaldo terá desrespeitado o período de isolamento da equipa italiana, que nesse fim-de-semana tinha detetado dois casos positivos para a Covid-19 no seu staff.O caso foi imediatamente denunciado pela Direcção de Saúde (ASL) de Turim ao Ministério Público, com o internacional português a ser notificado Recorde-se que dois dias depois de chegar aos trabalhos da Seleção, na quarta-feira, Ronaldo foi titular no jogo de preparação contra a Espanha e jogo durante 72 minutos no empate sem golos.Já no passado domingo, dia 11 de Outubro, o português foi titular no empate a zero diante da França, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações, e alinhou durante os 90 minutos.

Ronaldo vai assim falhar o jogo desta quarta-feira diante da Suécia, a contar para a fase de apuramento da Liga das Nações.