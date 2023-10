O português Cristiano Ronaldo é o futebolista mais bem pago do mundo e aufere quase o dobro de Lionel Messi, segundo um ranking divulgado esta sexta-feira pela revista Forbes.O jogador dos sauditas do Al Nassr faturou perto de 447 milhões de euros em 2023, enquanto o argentino acumulou mais de 128 milhões ao serviço do Inter Miami.O brasileiro Neymar, do Al Hilal de Jorge Jesus, completa o pódio, à frente do francês Kylian Mbappé, do Paris-Saint Germain.No total, são quatro os jogadores da Liga saudita no top 10 dos mais bem pagos em 2023. Aos já mencionados, juntam-se o francês Karim Benzema, do Al Ittihad de Nuno Espírito Santo, e Sadio Mané, colega de equipa de Cristiano Ronaldo no Al Nassr.1. Cristiano Ronaldo - Al Nassr (246,9 ME)2. Lionel Messi - Inter Miami (128,1 ME)3. Neymar - Al Hilal (106,3 ME)4. Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain (104,4 ME)5. Karim Benzema - Al Ittihad (100,6 ME)6. Erling Haaland - Manchester City (55ME)7. Mohamed Salah - Liverpool (50 ME)8. Sadio Mané - Al Nassr (49,4 ME)9. Kevin De Bruyne - Manchester City (37ME)10. Harry Kane - Bayern Munique (34,2ME)