Cristiano Ronaldo em busca do 5.º europeu e do golo número 700

Cristiano Ronaldo pode ter esta segunda-feira mais um dia especial na carreira. Caso marque em Kiev, frente à Ucrânia (19h45), o avançado, de 34 anos, atinge a marca dos 700 golos.Em consideração neste registo, estão os tentos apontados ao serviço da seleção principal e dos clubes a nível sénior. CR7 festejou pela primeira vez a 7 de outubro de 2002, pelo Sporting, frente ao Moreirense, e desde então, tornou-se o ‘papão’ de recordes que todos conhecem.Feitas as contas, o atacante marcou cinco golos pelos leões, 118 pelo Manchester United, 450 pelo Real Madrid, 32 pela Juventus e 94 ao serviço da seleção nacional. E é neste capítulo que Ronaldo também pode perseguir um recorde. O capitão da equipa das quinas está apenas a 15 remates certeiros de igualar a marca do iraniano Ali Daei como o melhor marcador de sempre em seleções.De resto, a longevidade do português pode levá-lo a atingir outro marco histórico. Ronaldo persegue a quinta presença em Europeus, um feito só conseguido por Iker Casillas. No entanto, o guarda-redes espanhol não saiu do banco em duas das edições em que foi convocado, o que tornaria o feito de CR7 mais icónico.Ora, a celebração da equipa das quinas pode acontecer já esta segunda-feira. Para assegurar o apuramento, ou seja, um dos dois primeiros lugares do Grupo B, Portugal, que é segundo com 11 pontos em cinco jogos, precisa de derrotar a líder Ucrânia e esperar que a Sérvia, terceira com sete, não seja capaz de bater a Lituânia, em Vilnius.Nos últimos 17 jogos, a Ucrânia só perdeu um, diante da Eslováquia (1-2). Já na qualificação, a Ucrânia venceu todos os jogos à exceção do empate a zeros na Luz e só sofreu um golo. Aconteceu no triunfo no Luxemburgo, por 2-1. De resto, a formação do Leste só precisa de um empate hoje para chegar ao Euro.Apesar de Rúben Neves e Gonçalo Guedes espreitarem lugares entre as opções iniciais de Fernando Santos, o selecionador deverá manter o mesmo onze que derrotou o Luxemburgo.Se assim for, Danilo e Moutinho voltam a fazer dupla no meio-campo e João Félix merecerá novo voto de confiança.