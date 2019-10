Portugal enfrenta esta noite no Estádio de Alvalade a seleção do Luxemburgo, numa partida do Grupo B de apuramento para o Europeu 2020. Neste duelo Fernando Santos aposta no seguinte onze inicial.



Onze do Portuga l: Rui Patrício; Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro; Danilo, Bruno Fernandes, Moutinho; Bernardo Silva, João Félix, Cristiano Ronaldo.

