Cristiano Ronaldo a caminho da barreira dos 700 golos

Os números de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo poderá alcançar amanhã o golo número 700 na carreira (tem 699). Caso marque pela seleção portuguesa no jogo frente à Ucrânia, referente ao Grupo B da fase de qualificação para o Euro’2020, o internacional português quebra mais uma barreira na sua fabulosa trajetória, o que o catapulta para um lugar cada vez mais alto na galeria dos melhores marcadores da história do futebol mundial.À sua frente, Ronaldo tem apenas cinco jogadores com mais golos marcados em jogos por clubes e seleção. São eles o austríaco Josef Bican (762 golos em 497 jogos); o brasileiro Romário Faria (758 golos em 980 jogos); o igualmente brasileiro Pelé (757 golos em 815 jogos); o alemão Gerd Muller (721 golos em 769 jogos) e o húngaro Ferenc Puskas (709 golos em 720 jogos). O jogador português, de 34 anos, tem a possibilidade de pular mais alguns lugares nesta lista de honra.Ao serviço da Seleção, Ronaldo marcou na passada sexta-feira, frente ao Luxemburgo (3-0) o seu golo número 94. É o segundo futebolista com mais golos apontados ao serviço de seleções. À sua frente tem somente o iraniano Ali Daei (jogador já retirado), que detém o impressionante registo de 109 golos. O jogador português está agora a 15 golos dessa marca e chegar lá parece ser uma questão de tempo.Ronaldo é o melhor marcador da seleção nacional, com 94 golos. Tem exatamente o dobro dos golos marcados por Pauleta (47), que é o segundo melhor. Eusébio tem 41.O internacional português foi por sete vezes o melhor marcador da Liga dos Campeões (um recorde): 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2016/17 e 2017/18.Aos 34 anos, Ronaldo está melhor do que nunca, com a camisola da seleção nacional. No ano civil de 2019 tem nove golos apontados em sete jogos, o que dá uma média de 1,29 golos por partida. É o seu melhor registo desde a estreia, em agosto de 2003.Ao serviço do Real Madrid, em Espanha, Ronaldo foi uma máquina goleadora. Entre 2009/10 e 2017/18 realizou 438 jogos, tendo marcado 450 golos. Ou seja, uma média superior a uma finalização certeira por cada partida efetuada.Cristiano Ronaldo sagrou-se por quatro vezes ao longo da carreira melhor marcador das Ligas europeias (prémio Bota de Ouro). Três delas pelo Real Madrid (2010/11, 2013/14 e 2014/15) e uma pelo Manchester United (2007/08).