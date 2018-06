Ronaldo é o melhor marcador europeu de seleções de sempre

O internacional português soma já 85 golos com a camisola da seleção, superando o recorde anteriormente detido por Puskas.

14:29

Cristiano Ronaldo apontou hoje o quinto golo consecutivo de Portugal em Mundiais, ao inaugurar o marcador face a Marrocos, avança a SÁBADO . Em 2014, o avançado marcou ao Gana e neste Mundial foi o autor de um hat-trick à Espanha, na estreia da seleção. Com este que é o seu 85.º golo com a camisola da seleção portuguesa, Ronaldo tornou-se o melhor marcador europeu de sempre ao serviço de uma seleção, ultrapassando o húngaro Puskas que tinha 84.O 85.º golo do avançado português foi marcado na sequência de um canto, aos quatro minutos. João Moutinho cruzou para o centro da área e Ronaldo mergulhou, acertando na bola com a cabeça. Passando a contar quatro golos na Rússia, contra os três apontados nos 13 jogos, entre 2006 e 2014.A nível mundial, Ronaldo só tem à sua frente o ex-jogador Ali Daei, com 109 tentos apontados com a camisola do Irão.

Com este golo, o número 7 passa também a liderar a lista de melhores marcadores deste Mundial com quatro golos, mais um do que o russo Cheryshev .

Antes de chegar a solo russo, o jogador do Real Madrid só somava três golos em campeonatos do Mundo: um em 2006, ao Irão (2-0, de penálti, um à Coreia do Norte (7-0), em 2010, e outro ao Gana (2-1), em 2014.Com sete golos, Ronaldo colocou-se, para já, no 30.º lugar dos melhores marcadores de sempre em Mundiais, igualando, entre outros, o brasileiro Careca ou o holandês Rep. Está a um, entre outros, do argentino Diego Armando Maradona.