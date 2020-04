Cristiano Ronaldo supera Messi e é eleito o melhor jogador de todos os tempos

Para os leitores da 'Marca' não existem dúvidas: Cristiano Ronaldo é mesmo o melhor jogador de todos os tempos. O português eliminou Lionel Messi na final, depois de ter superado Maldini nos oitavos-de-final, Zidane nos quartos-de-final e Maradona na meia-final.

A iniciativa que contou com a participação de 16 dos melhores jogadores de sempre, determinou uma final quase prevista entre Lionel Messi e o craque português, que terminou com 54% dos votos dos leitores, determinando o avançado da Juventus como o G.O.A.T - Grestest of All Time [o melhor de sempre, em inglês] - com um total de 246 mil votos, contra 209 mil favoráveis ao argentino.Eliminado por Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona entrou diretamente para a batalha do 3.º e 4.º posto, que colocou frente-a-frente Ronaldo Nazário. O ex-avançado de Barcelona e Real Madrid perdeu na 'final four' com Lionel Messi, mas respondeu à altura no último duelo.No clássico entre sul-americanos, o ex-internacional canarinho levou a melhor pela margem mínima de um ponto percentual - 51% contra 49%.