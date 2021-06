Cristiano Ronaldo utiliza caneleiras com fotografia de Georgina Rodríguez

A fotografia de Cristiano Ronaldo com Benzema no final do jogo entre Portugal-França do Euro 2020 tornou-se uma das imagens da partida, simbolizando a amizade que une os dois ex-colegas do Real Madrid.



Mas há um pormenor que não escapa aos mais atentos.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Georgina Rodri´guez (@georginagio)

As caneleiras de CR7 estavam ligeiramente a descoberto, mostrando pelo menos uma fotografia ao lado da namorada Georgina Rodríguez.A imagem foi partilhada pela modelo em maio deste ano, antes do início do campeonato europeu, numa espécie de 'amuleto' para o craque português.