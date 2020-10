O médio do FC Porto, Danilo Pereira, está perto de ser reforço do PSG por empréstimo, avança a RMCSport.



Danilo deverá rumar aos franceses com clausula de opção de compra. O médio chega esta tarde a França e fará exames médicos.





O ainda jogador do FC Porto deverá juntar-se a João Mário, que deixou o Inter para reforçar a equipa de Neymar.