David Carmo na Grécia e Inter de Milão reúne por Taremi

David Carmo viajou esta quinta-feira para a Grécia para reforçar o Olympiacos, numa altura em que o Inter de Milão voltou à carga para garantir Taremi.O central português, que nunca se afirmou no FC Porto, deve realizar esta manhã os exames médicos antes de ser oficializado como reforço dos gregos, agora orientados por Carlos Carvalhal, técnico que treinou David Carmo no Sp. Braga. Aliás, foi sob o comando de Carvalhal que o central teve o melhor rendimento, o que fez com que os dragões pagassem 20 milhões de euros por ele.Para já, David Carmo chega ao Olympiacos por empréstimo até ao final da época, com os gregos a ficarem com uma opção de compra de 18 milhões de euros. A taxa de empréstimo será de 300 mil euros e haverá um prémio para os dragões de mais 300 mil euros caso a equipa se sagre campeã grega.Também Taremi, ainda na Taça Asiática pelo Irão, pode rumar ao Inter de Milão mas só no final da época e a custo zero. Segundo a imprensa italiana, Federico Pastorello, agente que está a mediar o negócio, reuniu-se na quarta-feira para traçar o contrato que terá a duração de dois anos, mais um de opção, e um ordenado de três milhões de euros líquidos por época.Os dragões voltaram à carga para contratar o defesa central brasileiro Otávio ao Famalicão, mas esbarraram na intransigência de negociar o jogador abaixo dos 15 milhões de euros. A transferência está comprometida.O central Cenk Ozkacar, do Valência, está referenciado pelo FC Porto. O turco de 23 anos é canhoto e pode sair por 5 milhões de euros.Os médios Eustáquio e Grujic limitaram-se a fazer trabalho de ginásio devido a uma síndrome gripal. Contudo, devem recuperar para o jogo de domingo com o Farense.