Treinador do FC Porto confirma empréstimo do avançado Fran Navarro ao Olympiacos

O avançado espanhol Fran Navarro está prestes a rumar aos gregos do Olympiacos, comandados pelo português Carlos Carvalhal, por empréstimo do FC Porto, adiantou na sexta-feira o treinador dos vice-campeões portugueses de futebol.

"Sai e vai fazer parte do plantel do Olympiakos, mas só falo dos jogadores que cá estão", comentou Sérgio Conceição, durante a conferência de imprensa posterior ao triunfo na receção ao lanterna-vermelha Desportivo de Chaves (1-0), para a 15.ª jornada da I Liga.

Fran Navarro vai rumar ao atual terceiro colocado da Liga grega, num negócio que prevê uma cláusula de opção de compra no final da época, deixando para trás uma adaptação irregular ao FC Porto, pelo qual fez um golo em 10 jogos na primeira metade de 2023/24.

Contratado ao Gil Vicente em julho, por um montante próximo dos sete milhões de euros (ME), o melhor marcador de sempre do emblema de Barcelos no escalão principal tinha rubricado um contrato de cinco temporadas com os 'azuis e brancos', até junho de 2028.

Fran Navarro partilhou com João Mário, do campeão nacional Benfica, o terceiro e último lugar do pódio dos melhores marcadores da prova em 2022/23, ao anotar 17 golos, para melhorar o registo de 16 anotados na primeira época em Portugal, num total de 66 jogos.

Nascido nos arredores de Valência, o dianteiro, de 25 anos, formou-se no emblema 'che' (2015-2021), mas nunca alinhou pela equipa principal e foi cedido aos belgas do Lokeren (2019/20), antes de ter selado uma das vendas mais avultadas da história do Gil Vicente.

Fran Navarro esteve de fora das opções para o duelo face ao Desportivo de Chaves e é esperado já este sábado em Atenas para realizar exames médicos e vincular-se ao Olympiacos.

O FC Porto vai consumar a segunda saída na reabertura da janela de transferências, na sequência da cedência do extremo Gabriel Veron ao Cruzeiro, do campeonato brasileiro.