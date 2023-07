FC Porto regressa aos trabalhos com reforço Fran Navarro e tem sucessor de Uribe pendente

O FC Porto começa esta sexta-feira os trabalhos de preparação da nova época futebolística, tendo o reforço Fran Navarro como atração nos exames médicos e físicos, numa altura em que ainda procura alternativa a Matheus Uribe no meio-campo.

Melhor marcador de sempre do Gil Vicente na I Liga, ao somar 33 golos em 66 jogos nas últimas duas épocas, o avançado espanhol assinou por cinco anos na quarta-feira e é a única contratação anunciada pelos vice-campeões nacionais antes do início de 2023/24.

O FC Porto já tinha preservado na semana anterior o compatriota Iván Marcano, defesa mais goleador da história do clube, que aceitou renovar em fim de contrato, ao contrário do colombiano Matheus Uribe (Al-Saad, do Qatar), referência desde 2019/20, Fernando Andrade (Casa Pia), Manafá ou Rodrigo Conceição, filho do treinador Sérgio Conceição.

A tabela de saídas definitivas engloba igualmente o internacional sub-21 português Diogo Leite, que competiu por empréstimo no Union Berlim em 2022/23 e convenceu agora os alemães a despenderem os 7,5 milhões de euros (ME) previstos na cláusula de compra.

À partida para a sétima época seguida sob orientação de Sérgio Conceição, os 'dragões' reúnem-se de manhã no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, quando resta um mês para disputarem a Supertaça Cândido de Oliveira com o campeão nacional Benfica, em 08 ou 09 de agosto, em Aveiro, no primeiro jogo oficial de 2023/24.

Além das avaliações clínicas, o plantel deverá realizar um apronto inicial no relvado, mas sem contar com os portugueses Diogo Costa, Pepe e Otávio, o nigeriano Zaidu, o sérvio Marko Grujic, o canadiano Stephen Eustáquio e o iraniano Mehdi Taremi, que alinharam pelas respetivas seleções em junho, na sequência do êxito na final da Taça de Portugal.

Esses internacionais foram autorizados a prolongarem as suas férias e só se juntarão ao grupo durante o habitual estágio no Algarve, cujas datas se desconhecem, apesar de o primodivisionário Portimonense (19 de julho, em local a revelar) e o Cardiff, do segundo escalão inglês (dia 22, em Faro/Loulé), já terem anunciado particulares com o FC Porto.

De regresso estão cinco atletas que estiveram emprestados na temporada passada, tais como Carraça (Gil Vicente), Tomás Esteves (Pisa), Nanu (Santa Clara), Mamadou Loum (Reading) e Romário Baró (Casa Pia), cujo futuro será deliberado por Sérgio Conceição.

Os próximos dias vão servir para avaliar a evolução clínica de João Mário e do brasileiro Evanilson, que acabaram 2022/23 com uma entorse no joelho direito e novo desconforto na coxa direita, respetivamente, enquanto Gabriel Veron sofreu um estiramento na coxa esquerda durante as férias no Brasil e voltou antecipadamente ao Olival para recuperar.

Recordista de títulos, vitórias e jogos no comando técnico do FC Porto, Sérgio Conceição vai cumprir a última época do seu atual contrato e tentará resgatar o campeonato perdido para o Benfica, pese os sucessos na Supertaça, na Taça da Liga e na Taça de Portugal.

Plantel provisório do FC Porto para 2023/24:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos, Samuel Portugal e Francisco Meixedo.

- Defesa: João Mário, Carraça (ex-Gil Vicente), Nanu (ex-Santa Clara), Tomás Esteves (ex-Pisa), Pepe, Fábio Cardoso, João Marcelo, Iván Marcano, David Carmo, Wendell e Zaidu.

- Médios: Marko Grujic, Mamadou Loum (ex-Reading), Stephen Eustáquio, Bernardo Folha, Romário Baró (Casa Pia), Otávio, André Franco e Vasco Sousa.

- Avançados: Pepê, Gonçalo Borges, Galeno, Gabriel Veron, Mehdi Taremi, Danny Namaso, Evanilson, Toni Martínez e Fran Navarro (ex-Gil Vicente).

Treinador: Sérgio Conceição.

Saíram: Wilson Manafá (fim de contrato), Rodrigo Conceição (fim de contrato), Diogo Leite (Union Berlim, Ale), Matheus Uribe (Al-Saad, Qat) e Fernando Andrade (Casa Pia).