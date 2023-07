David Neres castigado com um jogo e é baixa no Benfica para a Supertaça

O futebolista do Benfica David Neres foi punido com um jogo de castigo, anunciou na terça-feira o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e vai falhar a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao FC Porto.

Em 30 de maio, o CD da FPF instaurou um processo disciplinar ao extremo brasileiro, após Neres ter protagonizado algumas provocações nas celebrações do título conquistado pelo Benfica.

Durante os festejos do título das 'águias', David Neres publicou comentários na rede social Instagram em jeito de provocação aos médios internacionais portugueses Otávio, do FC Porto, e Pedro Gonçalves, do Sporting, e aos dois clubes rivais, que acabaram no segundo e quarto lugares da I Liga, respetivamente.