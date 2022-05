David Neres está preocupado com o silêncio do Benfica, depois de já ter praticamente tudo acertado com o clube da Luz para ser reforço com vista à nova temporada, apurou o CM.



O Benfica chegou a acordo com o Shakhtar Donetsk, num negócio que envolve um acerto de contas de uma dívida que os ucranianos tinham pela transferência de Pedrinho.









