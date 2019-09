'Debandada' no Sporting: Raphinha, Thierry Correia e Diaby na porta de saída em dia de fecho do mercado

Raphinha, Thierry Correia e Diaby estão na porta de saída do Sporting. Em Alvalade o último dia de mercado adivinha-se ativo.O extremo brasileiro Raphinha vai deixar o Sporting para reforçar o Rennes. O clube francês fez uma proposta aos leões na ordem dos 20 milhões de euros, que foi aceite, e o acordo pelo jogador de 22 anos será formalizado esta segunda-feira.O extremo brasileiro chegou ao Sporting na época passada, oriundo do V. Guimarães, por 6,5 milhões de euros.O mercado fecha esta segunda-feira à meia noite e Bruno Fernandes ainda tem hipótese de ir para Espanha, com Real Madrid e Atlético de Madrid na corrida.Por outro lado, a imprensa turca avança esta segunda-feira que Diaby vai reforçar o Besiktas por empréstimo do Sporting. A mesma fonte adianta que o jogador já esteve mesmo em Istambul para realizar exames médicos, antes de assinar um vínculo válido por uma temporada.Abdoulay Diaby, avançado maliano de 28 anos, chegou a Alvalade na temporada passada e marcou sete golos em 44 jogos. Esta época participou em três partidas da equipa de Marcel Keizer.Por fim, o jovem Thierry Correia já partiu para Espanha, onde está perto de reforçar o Valencia, segundo apurou o Record.As negociações entre o Sporting e o clube espanhol pelo jovem lateral-direito, de 20 anos, visam um empréstimo com opção de compra obrigatória, embora o jogador também possa sair em definitivo.Correia foi titular em todos os cinco jogos que os leões já realizaram nesta temporada. O jogador, produto da formação, estreou-se na equipa principal na época passada, na qual somou duas partidas.