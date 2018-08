A televisão do Correio da Manhã vai estar em direto do Teatro Capitólio, em Lisboa.

17:10

Os candidatos a presidente do Sporting estão em debate na CMTV esta quarta-feira, às 21h00, na CMTV.

José Carlos Castro e Mariana Águas convidam todos os sócios do Sporting que querem, e podem, ser o novo presidente do clube. E logo a seguir, diga de sua justiça: Quem ganhou o debate? Quem vai ser o próximo presidente do clube?



Debate decisivo, a partir das 21 horas, em direto do Teatro Capitólio, em Lisboa, na CMTV.