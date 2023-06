Pena de prisão e indemnização a Luís Filipe Vieira: Francisco J. Marques e Diogo Faria condenados por divulgar e-mails

Decorre a leitura do acórdão do julgamento de Júlio Magalhães, Francisco J. Marques e Diogo Faria sobre a divulgação dos emails do Benfica no Porto Canal.

Os arguidos estão acusados de violação de correspondência, devassa da vida privada e ofensa à pessoa coletiva julgamento que começou no ano passado. Francisco J. Marques é diretor de comunicação do FC Porto, Diogo Faria diretor de conteúdos do Porto Canal e Júlio Magalhães ex diretor do Porto canal e atual jornalista da CNN Portugal.

O FC Porto já foi condenado a pagar 1 milhão e 600 mil euros pela divulgação destes emails.

Ao minuto Atualizado a 12 de jun de 2023 | 15:28

15:13 | 12/06 Advogados do Benfica fazem "balanço positivo" da leitura do acórdão Os advogados do Benfica, Rui Patrício e João Medeiros, fazem um "balanço positivo" e dizem que a decisão do recurso fica para depois da leitura do acórdão.



"Foi reconhecido que houve manipulação de informação, houve mentira e um comportamento injustificado. A rivalidade é de salutar. Agora, a rivalidade não pode ser a todo o custo."

14:47 | 12/06 Francisco J. Marques condenado a 1 ano e 10 meses de prisão. Diogo Faria a 9 meses Tribunal decide condenação de 1 ano e 10 meses de prisão a Francisco J. Marques (pena suspensa) e de 9 meses para Diogo Faria (pena suspensa por um ano).



Os dois funcionários do Porto terão também de pagar uma indemnização de 10 mil euros a Luís Filipe Vieira.

14:45 | 12/06 Julio Magalhães absolvido de todos os crimes: "Não tinha capacidade para impedir divulgação" de e-mails O juiz absolveu Júlio Magalhães de todos os crimes de que era acusado.



"Entende o tribunal que Júlio não tinha qualquer capacidade para impedir esta divulgação. Crime de acesso indevido não se verifica", diz Nuno Costa.

14:33 | 12/06 Francisco J. Marques "fez aquilo a que se chama a manipulação da informação", diz o juiz "Em causa está o crime de violação de telecomunicações. E a conduta do arguido Francisco Marques ao divulgar os emails aqui em causa preenche este tipo de crime", relata o juiz.



O juiz admite que se trata de "uma seleção de comunicação", para ser divulgada com a cooperação de Diogo Faria.



"O arguido Francisco Marques fez aquilo a que se chama a manipulação da informação."



Nuno Costa esclarece que foi através do programa do Porto Canal Universo Porto da Bancada, que Francisco J. Marques criou "um ambiente de adesão do Benfica a determinadas práticas, como os padres e as missas".



O que "constituiu depois um ambiente de adesão do Benfica a determinada prática", acrescenta.



O juiz lembra que J. Marques usou outro e-mail de Adão Mendes "para dizer que o SLB tem ao serviço oito árbitros", o que "é susceptível de ofender o bom nome do Benfica".



Quanto à questão do livro lançado com o nome "Polvo encarnado", o tribunal diz não haver crime.

14:29 | 12/06 Juiz absolve arguidos quanto à violação de correspondência de Carlos Deus Pereira e Adão Mendes "Ao contrário de outras situações em que a grande dificuldade está na prova, na definição dos factos, aqui sucedeu o contrário. A matéria é extensa. Mas o cerne dessa matéria são os processos. Os emails foram lidos no processo", começa por dizer.



Nuno Costa refere que Luís Bernardo admitiu que foi constituída uma equipa para acompanhar os e-mails.



O juíz diz que apenas vai "fornecer as grandes linhas", uma vez que não estão presentes os arguidos. Francisco e Diogo Faria "confirmaram a participação que cada um teve no processo. Forneceram pormenores de como tudo se processou", conta.



Nuno Costa faz referência aos assistentes do caso. Quanto a Carlos Deus Pereira: "Sabendo que os emails foram retirados aos servidores do Benfica, e ele é remetente, não é ofendido neste caso".



Já quanto a Adão Mendes: "O senhor faz referência a uns emails, não especificando se era remetente ou não. Os arguidos têm de ser absolvidos pelo crime de violação de correspondência relativamente a Carlos Deus Pereira e Adão Mendes."

14:16 | 12/06 Começa a leitura do acórdão