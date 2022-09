Defesas Lucas Veríssimo e João Victor já integraram treino do Benfica

Os defesas centrais brasileiros Lucas Veríssimo e João Victor iniciaram este sábado a "reintegração progressiva" após lesões nos trabalhos da equipa de futebol do Benfica, que hoje voltou a treinar após cinco dias de folga.

"No Seixal, os atletas disponíveis realizaram três sessões de treino e, para além da notória entrega, destaque para a reintegração progressiva de João Victor e Lucas Veríssimo a cumprirem os respetivos planos de recuperação", informou o clube.

João Victor, contratado no verão ao Corinthians, ainda não se estreou pelos 'encarnados', devido a uma lesão no tornozelo direito, enquanto Lucas Veríssimo regressa de uma paragem de quase 11 meses, após lesão grave no joelho direito, em novembro de 2021.

O plantel benfiquista regressou hoje aos trabalhos, depois do treinador Roger Schmidt ter dado folga aos jogadores, num momento em que a equipa de futebol lidera a I Liga de futebol e tem duas vitórias em dois jogos na Liga dos Campeões.

A semana é de paragem competitiva para os clubes, devido aos compromissos de seleções, com o Benfica a ter ainda, até 28 de setembro, alguns internacionais ao serviço das respetivas equipas nacionais, em jogos particulares e oficiais.

No total são 12 jogadores nas seleções, nomeadamente João Mário e Gonçalo Ramos (Portugal), Otamendi e Enzo Fernández (Argentina), Vlachodimos (Grécia), Aursnes (Noruega), Bah (Dinamarca), António Silva, Henrique Araújo, Paulo Bernardo e Samuel Soares (Sub-21 de Portugal) e Diego Moreira (Sub-19 de Portugal).

O próximo compromisso do Benfica está agendado para sábado, com a visita ao Vitória de Guimarães, em jogo da oitava jornada da I Liga, antes de receber o Paris Saint-Germain, na terceira jornada do grupo H da Liga dos Campeões.