O cansaço acumulado devido ao sucessivo número de jogos do Benfica deve obrigar Roger Schmidt a mudar algumas peças na estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões no jogo com o Maccabi Haifa (amanhã, 20h00), sabe o CM.



A difícil vitória frente ao Vizela (2-1), que surgiu apenas no tempo de compensação, mostrou uma equipa algo cansada.