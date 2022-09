O grande momento que o Benfica atravessa, com 12 vitórias em 12 jogos, não passa despercebido aos selecionadores. Dos 11 habituais titulares, sete foram chamados pelos respetivos países, o que vai levar a uma autêntica debandada do plantel das águias na próxima semana.



Esta quinta-feira, foram confirmadas as chamadas de seis esteios da equipa: António Silva, Otamendi e Enzo Fernández (Argentina), João Mário e Rafa Silva (Portugal) e Odysseas Vlachodimos (Grécia).









