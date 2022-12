"Descansa em paz": Lionel Messi despede-se de Pelé

Lionel Messi, recente campeão do mundo pela Argentina, despediu-se esta quinta-feira de Edson Arantes do Nascimento com um "Descansa em paz, Pelé", numa publicação nas redes sociais com fotos junto com o brasileiro.

Numa sequência de três imagens, o argentino tem uma a segurar um troféu e o braço de Pelé sobre os seus ombros, uma segunda com um abraço entre ambos e uma terceira com o "Rei" a celebrar com a camisola da seleção do Brasil.

Em 15 minutos, a publicação já tinha mais de três milhões de gostos e 26 mil comentários.

Pelé, nascido a 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira e jogou pelo clube brasileiro Santos e pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos.

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998 e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).