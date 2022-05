Despedida de Sarabia com goleada e aplausos

O Sporting goleou (4-0) este sábado o Santa Clara no fecho da Liga com muitos aplausos no adeus de Sarabia e ainda para a provável saída de Palhinha e para o possível reforço de 2022/2023, o japonês Morita.Num jogo para cumprir calendário, as preocupações defensivas foram inexistentes. O Sporting dominou, mas até foi o Santa Clara a ter as melhores chances no início do encontro. Primeiro Lincoln disparou para defesa apertada de João Virgínia, e depois Mohebi, isolado, atirou ao lado. Quase a fechar o primeiro tempo, surgiu o golo do Sporting, com Pedro Gonçalves a cruzar para área açoriana. Após um corte para zona proibida, Tabata, de primeira, fez o golo (o seu terceiro nos últimos três jogos).A segunda parte do Sporting foi diferente e para melhor. Maior agressividade e com mais presença na área contrária. Dilatou o marcador aos 51’ com um golo fabricado pelos alas. Nuno Santos a cruzar e Pedro Porro a surgir do lado oposto para o 2-0. Logo a seguir, Pedro Gonçalves assiste o inevitável Sarabia para o 3-0. Pouco tempo depois, o craque espanhol saiu para mais uma enorme ovação. Mas o momento da noite foi o golaço de Edwards, num tiro do meio da rua.Até final, Rúben Amorim deu a possibilidade do central Marsà e do guarda-redes André Paulo se estrearem na Liga.Não foi o melhor em campo, apesar de ter marcado. Mas a qualidade de Sarabia evidenciada em toda a Liga merece este positivo. O perfume do seu futebol vai deixar saudades ao Sporting, em primeiro lugar, e ao futebol português.Até ao primeiro golo do Sporting, o Santa Clara (7º classificado da Liga) esteve em bom plano e a criar mesmo as melhores chances. Depois teve um verdadeiro ‘apagão’, principalmente a sua defesa.No último jogo da carreira, Hugo Miguel teve uma arbitragem tranquila. Aos 34’, o Sporting reclamou mão na bola de Sagna na área. A bola vai à mão, mas após ressalto. Boa decisão. Sempre bem auxiliado nos foras de jogo.