DGS diz que Autoridade de Saúde não obteve resposta em tempo útil no caso dos falsos positivos do Sporting

A Direção Geral de Saúde esclareceu esta quarta-feira que os casos de surtos ou infetados em clubes de futebol são responsabilidade da Autoridade de Saúde territorialmente competente.A DGS sublinha que no caso dos falsos positivos do Sporting, que motivou duras críticas de Frederico Varandas, a Autoridade de Saúde competente solicitou por escrito ao diretor médico da Unilabs-Portugal informação sobre se os "resultados analíticos dos dois jogadores que estavam a ser avaliados constituíam falsos positivos", mas não obteve resposta em tempo útil.O presidente do Sporting arrasou a gestão do caso por parte das autoridades de saúde e culpou as entidades por não ter conseguido utilizar Nuno Mendes e Sporar na meia-final da Taça da Liga, ambos com testes falsos positivos.