Roger Schmidt está a ponderar trocar o posicionamento de Rafa e Di María no jogo desta sexta-feira (18h00), no Estádio da Luz, com o Farense, apurou o CM.



Com esta troca, o treinador do Benfica pretende aumentar a qualidade ao jogo ofensivo das águias, mas também dar mais conforto defensivo à equipa.









