A ausência de Di María da ficha do jogo deste domingo, em Portimão, deve-se a motivos físicos. O extremo argentino sofreu uma contusão no desafio da Liga dos Campeões com o Salzburgo e falha por isso o compromisso da 6.ª jornada da Liga Betclic.Resta saber se vai recuperar a tempo do clássico com o FC Porto, marcado para a próxima sexta-feira.