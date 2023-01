Alvo de diversos clubes de primeira grandeza na Europa, Diogo Costa vai passar ao lado do mercado de inverno, mantendo-se no FC Porto. Mas segundo notícias provenientes de França, o empresário Jorge Mendes já está a montar um cenário de saída no final da corrente época. Ao que tudo indica, Inglaterra será o destino, com o Manchester United a surgir como forte possibilidade, face ao termo do contrato do espanhol David de Gea (renovação continua parada).









Ver comentários