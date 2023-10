Os interessados em comercializar os direitos televisivos da Liga portuguesa a partir de 2028/29, quando a centralização será obrigatória por lei, avaliam os jogos do campeonato entre os 250 e os 500 milhões de euros por época.Estes valores, apurou o, foram esta quarta-feira comunicados na Cimeira de Presidentes, que contou com as presenças de Rui Costa (Benfica) e Frederico Varandas (Sporting), entre outros. No final do encontro, Pedro Proença manifestou esperança de que o Governo baixe a carga fiscal dos clubes e criticou as alterações ao Programa Regressar. Quanto à arbitragem, os clubes querem ser ouvidos na reestruturação do setor e pedem a divulgação de todos os áudios.