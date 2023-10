Neymar tem lesão grave e vai ser operado

Neymar vai estar afastado dos relvados uns meses. A CBF confirmou que o avançado tem uma rutura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. O jogador do Al-Hilal vai ser operado, em data ainda a definir.O avançado do Al-Hilal chocou com o médio De La Cruz no jogo entre o Brasil e o Uruguai e, quando pisou o relvado, sofreu uma torção no joelho. No banco, o selecionador Fernando Diniz percebeu logo que a lesão era grave e mandou Richarlison aquecer. No campo, Neymar contorcia-se com dores e acabou por deixar o relvado de maca, lavado em lágrimas. Depois dos exames feitos esta quarta-feira, confirmou-se o pior cenário.O atacante Neymar Jr. da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, passou por exames clínicos e de imagem nesta quarta-feira (18), que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Na noite desta terça-feira (17), Neymar sofreu entorse do joelho durante jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevideo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026.O atacante passará por procedimento cirúrgico, em data ainda a ser definida, para correção das lesões. O departamento médico da Seleção Brasileira, sob a supervisão do Dr. Rodrigo Lasmar, e do Al Hilal, estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta.