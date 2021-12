Discussão no balneário do Benfica após derrota no Clássico do Dragão

A CMTV tem novos dados sobre a discussão no balneário do Benfica, depois do Clássico no Dragão.

Rui Pedro Braz defendeu Pizzi na troca de palavras com Luisão. Pizzi, um dos capitães de equipa, disse aos colegas que o Benfica foi humilhado no jogo frente ao FC Porto. Acrescentou que alguma coisa teria de mudar para evitar derrotas com a de quinta-feira passada, por 3-0, frente à equipa de Sérgio Conceição, a contar para a Taça de Portugal.

Perante esta opinião de Pizzi, Luisão decidiu intervir, desagradado. Viveram-se depois momentos de alguma tensão no balneário do Benfica. Rui Pedro Braz defendeu a tomada de posição de Pizzi. O diretor-geral do futebol dos encarnados entendeu como normal a frustração do jogador.