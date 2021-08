O Portimonense perdeu (0-1) este domingo frente ao Paços de Ferreira, num jogo bem disputado que só ficou resolvido pelo golo solitário de Douglas Tanque.









A primeira parte começou dividida, com as equipas a terem dificuldade em desmontar os sistemas táticos adversários para criarem ocasiões de real perigo. Com o desenrolar da partida, o Portimonense foi tendo mais posse de bola, aproximando-se mais vezes da baliza adversária, mas foi a equipa pacense a abrir o marcador, aos 45’, num remate dentro de área de Tanque, após boa jogada individual.

Depois do intervalo, Paulo Sérgio mexeu na equipa, com a entrada do médio criativo Luquinha, mas o Portimonense continuou com dificuldades em alvejar a baliza de André Ferreira, pela falta de uma referência ofensiva - o goleador Beto ficou de fora do encontro por estar a braços com um processo disciplinar. Até ao fim do jogo, o Portimonense foi à procura do empate e conseguiu mesmo introduzir a bola na baliza, já nos descontos, mas o golo foi invalidado por fora de jogo.