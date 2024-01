Otávio Ataíde é o alvo prioritário de Sérgio Conceição para reforçar o eixo da defesa do FC Porto, mas as negociações pelo central do Famalicão estão paradas, devido à falta de pagamento da primeira tranche da transferência de Iván Jaime para o Dragão, no último mercado de verão, apurou o CM.



O FC Porto acertou, na altura, a compra de 80 por cento do passe do médio espanhol por 10 milhões de euros.









Ver comentários