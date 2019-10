Dolores Aveiro beija Luís Filipe Vieira em jogo do Benfica

Dolores Aveiro foi uma presença notada nas bancadas do Estádio José Martins Vieira, em Almada. A mãe de Cristiano Ronaldo esteve esta sexta-feira a assistir ao Cova da Piedade-Benfica, a contar para a Taça de Portugal.À chegada, Dolores Aveiro cumprimentou o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, com dois beijos e tirou algumas fotografias com os fãs que estavam nas bancadas.Sentou-se depois ao lado da mulher do presidente do Cova da Piedade, Kuong Chun Long, e acabou por ser inevitavelmente um foco de atenção das câmaras. Conhecida por ser adepta do Sporting, esta sexta-feira vestiu as cores do Cova da Piedade e vibrou com o jogo, que o Benfica venceu por 4-0.Dolores Aveiro nunca escondeu a paixão pelo Sporting, mas recentemente contou que o filho, Cristiano Ronaldo, era do Benfica por causa do pai, e tornou-se sportinguista só quando começou a jogar pelos leões.