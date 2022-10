O fundo de investimento que desde 2011 é dono do PSG, o Qatar Sports Investments (QSI), adquiriu as 260 mil ações do Sp. Braga que estavam na posse da Olivedesportos, de Joaquim Oliveira. As partes envolvidas não divulgaram quanto custou a transação de 21,67% da SAD arsenalista, mas o CM sabe que o QSI vai pagar 19 milhões de euros.









